Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gözaltına alınan bir şüphelinin üzerinden öldürücü etkiye sahip 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gözaltına alınan bir şüphelinin üzerinden öldürücü etkiye sahip 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Devrek ilçesinde uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda düzenledikleri operasyonda E.Ö. isimli şüpheliyi yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada öldürücü etkiye sahip 15 gram uyuşturucu madde, hap ve aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçundan işlem yapıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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