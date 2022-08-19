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Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı

Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde uyuşturucu madde üretmek için ısı, ışık ve havalandırma düzeneğiyle kurduğu sistem jandarma ekiplerini şaşırttı.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde uyuşturucu madde üretmek için ısı, ışık ve havalandırma düzeneğiyle kurduğu sistem jandarma ekiplerini şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada evin bir odasında özel ışık ve ısı sistemleriyle skunk bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Şahsın evin bir odasını özel ışık ve ısı sistemleriyle donatarak yetiştirdiği 16 kök skunk bitkisi, 157 gram kubar esrar, 102 adet kenevir tohumu, 2 adet esrar kullanım aparatı ve 2 adet metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve eşi gözaltına alındı. Operasyonda kameralara yansıyan düzenek ekipleri şaşırttı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tokat 3. Sayfa Haberler

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