Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.
Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan İ.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa