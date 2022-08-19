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Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan İ.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Narkotik 3. Sayfa Haberler

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