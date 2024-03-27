Üye Girişi
Haberler

Uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.C.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli? Uğur Bahar kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Uğur Bahar kaç yaşında, nereli? Pegasus 1 Euro kampanyası 2024 ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? DEM Parti Tokat Turhal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Turhal adayı Muhammet Emin Özen kimdir? DEM Parti Tokat Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Merkez adayı Gülce Vidinli kimdir? DEM Parti Sivas Yıldızeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Yıldızeli adayı Semiha Şahin kimdir? Mahmut Koçak kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayı Mahmut Koçak kaç yaşında, nereli? Hasan Uluarabacı kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Uluarabacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title