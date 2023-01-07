Uyuşturucu madde satıcısına baskın 3. Sayfa Haberleri Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 546 adet sentetik ecza ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 546 adet sentetik ecza ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uygulama noktasında C.A. (20) idaresindeki araç içinde arama yapan ekipler 546 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan C.A. emniyete götürüldü. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa 3. Sayfa Haberler

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