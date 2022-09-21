Uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı. Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde çalışma yapıldı. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan F.A.'nın üzerinde 104,49 gram metamfetamin, M.M.'nin üzerinde ise 15,90 gram metamfetamin, 0,16 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. ve M.M. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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