Uyuşturucu madde kullanan şahıs tabancayla yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu madde kullanan şahıs tabancayla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu madde kullanan şahıs tabancayla yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıs üzerinde 1,2 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve tabanca ile yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıs üzerinde 1,2 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve tabanca ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı bilgisi alınan A.B. isimli şahsı Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında; 1,2 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 8 gram esrar uyuşturucu maddesi, 1 adet tabanca ve 4 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak A.B. hakkında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda "Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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