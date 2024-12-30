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Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsı jandarma yakaladı

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsı jandarma yakaladı
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Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adresinde 650 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen B.E.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramalar 235 gram metamfetamin, 650 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 7 bin 740 TL, 600 dolar ve 100 euro suç geliri para ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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