Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri

Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Sürücü Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Sürücü Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dur ihtarına uymayan bir araç uzun kovalamaca sonrası yakalandı. Araç sürücüsü Emre Ş. üzerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Emniyetine bağlı Asayiş büro ekipleri dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucunda yakaladı.

Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri bugün saat 11: 00 sıralarında Çevre Yolu üzerinde uygulama gerçekleştirirken durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan 06 CPM 850 plakalı aracı uzun kovalamaca sonucunda Saray Mahallesinde yakaladı. Yapılan üst aramasında 2 adet suç kaydı bulunan araç sürücüsü Emre Ş'nin (22) üzerinden 9 parça sentetik kannabinoid, 14 adet, Lyrica hap, 2 adet exytacy ve 2 gr. metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra yakalanan şüpheli Narkotik Grup Amirliği tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
img

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.