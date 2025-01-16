Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Sürücü Gözaltına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, dur ihtarına uymayan bir araç uzun kovalamaca sonrası yakalandı. Araç sürücüsü Emre Ş. üzerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Emniyetine bağlı Asayiş büro ekipleri dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucunda yakaladı.
Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri bugün saat 11: 00 sıralarında Çevre Yolu üzerinde uygulama gerçekleştirirken durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan 06 CPM 850 plakalı aracı uzun kovalamaca sonucunda Saray Mahallesinde yakaladı. Yapılan üst aramasında 2 adet suç kaydı bulunan araç sürücüsü Emre Ş'nin (22) üzerinden 9 parça sentetik kannabinoid, 14 adet, Lyrica hap, 2 adet exytacy ve 2 gr. metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra yakalanan şüpheli Narkotik Grup Amirliği tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA