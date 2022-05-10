Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa 5 yıl ev hapsi - Haberler

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Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa 5 yıl ev hapsi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa 5 yıl ev hapsi

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan sanığa 5 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldıKastamonu'da geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan B.Ç.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan sanığa 5 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan B.Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan B.Ç., davanın karar duruşmasında son kez savunma yaptı.

Uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu söyleyen B.Ç., "Uyuşturucu kullandım pişmanım. Tedavi görüyorum ve hala devam ediyor. 2 kez yatarak Samsun'da tedavi gördüm. Şu anda da burada psikolojik olarak tedavi gördüm. Kimlik kontrolü sırasında polisler onları gördü. Şu anda pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, B.Ç.'yi 5 yıl gözetlemeli ev hapsine çarptırdı. Sanık B.Ç., karar ile birlikte serbest bırakıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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