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Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan bir şahıs yakalandı. Şahsa 47 bin 842 TL para cezası kesildi ve ehliyeti 5 yıl süreyle geri alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Şok Yol Kontrol ve Emniyeti (Sıcak Nokta) uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre uygulama esnasında Y.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı araç durduruldu. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Trafik Jandarması tarafından 47 bin 842 TL trafik idari para cezası uygulanarak şahsın ehliyeti 5 yıl süre ile geri alındı. Ayrıca Y.K. hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Bulundurmak veya Kullanmak suçundan ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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