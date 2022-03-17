Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de bir apartta yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir apartta yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tepebaşı'nda bulunan bir aparta operasyon düzenlendi. Apartta yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca apartta bulunan F. İ., R.N.K., Ş.Y. ve O.Ö. isimli 4 kişi yakalandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Haberler

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