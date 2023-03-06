Uyuşturucu kuryesi karı koca jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan karı koca jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptığı araştırmalarda Mersin ilinden Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli çalışma başlatan jandarma KOM ekipleri, Aksaray'a uyuşturucu getirilecek aracın plakasını tespit etti. Aksaray - Adana Karayolu üzerinde pusuya yatan jandarma KOM ekipleri plakası belirlenen aracın gelmesi üzerine aracı fiziksel takibe aldı. Aracın şehir merkezine girmesi üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma Kom ekipleri aracı durdurarak sürücü E.S. (38) ve eşi N.S. (28) gözaltına alındı. Ardından araçta Narkotik Detektörü hassas burunlu Kaput isimli köpekle arama yapan ekipler araç içerisinde 520 gram skunk uyuşturucu madde ve bazı aparatlar ele geçirdi. Gözaltına alınan karı koca sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY