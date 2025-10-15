Haberler

Uyuşturucu Kullanımı ve Yangın: Bursa'da Olaylar Zinciri

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denetimli serbestlikten çıkan bir kişinin uyuşturucu etkisiyle kiraladığı apartmanda çıkardığı yangın paniğe sebep oldu. 50 bin lira hasar meydana gelirken, apartman sakinleri can güvenliği için savcılığa başvurdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, 3 gün üst üste kaldığı apartmanı ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan F.K., cezaevinden çıktıktan sonra babası tarafından evden kovuldu. Bunun üzerine apartmanın bodrum katına yerleşen F.K. son 3 gün içinde apartmanda yangına sebebiyet verdi. En son yaşanan yangında alevler apartmanın yanındaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 50 bin liralık hasar oluşurken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Öte yandan, şahısın bodrum katında beslediği Pitbull cinsi köpeğin de kötü bir ortamda yaşadığı, hayvanın sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Sürekli polis ekiplerince gözaltına alındığını iddia ettiği apartman sakinleri, hem kendi can güvenliklerinden hem de çevredeki iş yerlerinden endişe ettiklerini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
