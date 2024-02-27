Uyuşturucu kullandığını öne sürdüğü kızını bıçakla ağır yaraladı

ADANA - Adana'da bir kişi kızının uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürerek bıçakla ağır yaraladı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54), kızı Dilan Ö.'yü uyuşturucu sattığını iddia ettiği kızıyla tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında baba kızı Dilan'ı karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dilan Ö., Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Turhan Ö. ise çevredeki devriye polisleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.