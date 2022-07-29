Uyuşturucu kullanan sürücüleri özel cihazla tespit edecekler

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanarak trafiğe çıkanları geliştirilen özel bir cihaz ile tespit edecek.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan araç sürücülerinin tespiti için özel olarak geliştirilen Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanım Belirtileri ve Uyuşturucu Test Cihazı kullanacak. Trafik birimlerinde görevli personele, geliştirme eğitimleri çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanım Belirtileri ve Uyuşturucu Test Cihazı kullanımı eğitimi düzenlendi. Bu eğitim sayesinde yaşanabilecek trafik kazalarının ve trafik kural ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanarak uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan araç sürücülerine yönelik kontroller başlatıldı.

Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanım Belirtileri ve Uyuşturucu Test Cihazı sayesinde tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerine el koyulurken, haklarında uyuşturucu madde kullanımı ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçları sebebiyle hem adli hem de idari işlem başlatılacak. - TEKİRDAĞ