Uyuşturucu komasına giren genç öldü 3. Sayfa Haberleri Denizli'de uyuşturucu komasına giren 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Denizli'de uyuşturucu komasına giren 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde evde fenalaşan Furkan C. (22), hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu komasına girdiği tahmin edilen genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yakınları hastaneye akın ederken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucu komasına giren genç öldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.