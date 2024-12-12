Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvan damında uyuşturucu imalatı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında uyuşturucu madde imalatının ve ticaretinin yapıldığı bilgisi alındı. Savcılık koordinesinde adreste yapılan aramada; 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR