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Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında yapılan uyuşturucu madde imalatı operasyonunda, 38 kilo 750 gram esrar ve 749 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvan damında uyuşturucu imalatı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında uyuşturucu madde imalatının ve ticaretinin yapıldığı bilgisi alındı. Savcılık koordinesinde adreste yapılan aramada; 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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