Haberler

Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Y.K. isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin bağ evinde yapılan aramada skunk, ruhsatsız tabanca ve suç geliri ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'ateşli silahlar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesindeki bağ evinde yakalandı. Y.K. isimli şüpheli, yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Adreste yapılan aramada ise 1 kilo 175 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 45 bin TL suç geliri para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.