Güngören ve Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güngören ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Güngören ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri'nce operasyon gerçekleştirilmiş ve baskınlarda, Ö.E. ve A.B.C. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ö.E. tutuklandı, A.B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL