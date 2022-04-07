Uyuşturucu imal edilen evin sahibi tutuklandı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu imalatı yapılan yere düzenlenen operasyonda ev sahibi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ve irtibat kurulan şahıslara satıldığı bilgisi üzerine söz konusu adreste yapılan aramada, 1 kilogram 247 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 838,22 gram bonzai maddesi yapımında kullanılan sıvı hammadde(fubinaca), uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 6 şişe halinde toplam 500 mililitre aseton maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan plastik eldiven, sprey şişesi, kova gibi çok sayıda materyaller, 17 kapsül sentetik ecza, 1 adet extacy hap, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet ampul içerisinde 10 ml uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan çözelti, 2 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 62 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 45 adet kuru sıkı tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 680 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan ev sahibi H.A. ile M.A.K. ve Y.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.A.K. ve Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen ev sahibi H.A. "İstanbul'dan içmek için bonzai istedim. Bana sıvısını gönderdiler. Ben de kendim içmek için uyuşturucu hazırlıyordum. Kimseye satmıyordum" savunmasında bulundu. - SAMSUN