Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atlayarak intihar etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atlayarak intihar etti Kayseri uyuşturucu üreten yapan en büyük imalathaneyi çökerttiKAYSERİ Kayseri polisi, kentin uyuşturucu üretimi yapan en büyük imalathanesi olduğu değerlendirilen eve operasyon düzenlerken, şüpheli...

KAYSERİ (İHA) - Uyuşturucu imal eden şahıs yakalanacağını anlayınca 10. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri uyuşturucu üreten yapan en büyük imalathaneyi çökertti

KAYSERİ Kayseri polisi, kentin uyuşturucu üretimi yapan en büyük imalathanesi olduğu değerlendirilen eve operasyon düzenlerken, şüpheli şahıs yakalanacağını anlayınca 10'uncu kattan aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1801. cadde üzerinde bulunan apartmanın 10'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi. Kentin en büyük uyuşturucu üretim yeri olduğu değerlendirilen imalathaneye gelen ekipler, şüpheli Muhammet A.'nın kapıyı açması yönünde ihtarda bulundu. Şahsın kapıyı açmayıp materyalleri yok edeceğini değerlendiren polis ekipleri, eve girdi. Bu sırada polise yakalanacağını anlayan şüpheli şahıs, 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Muhammet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kayseri, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title