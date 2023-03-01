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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 1 şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 10,83 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.K. (47) isimli şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

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