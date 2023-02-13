Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getiren T.Ö., Emirefendi Mahallesi'nde ekipler tarafından alındı. Yapılan aramada şahsın çantasından 197 gram sentetik metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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