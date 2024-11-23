Uyuşturucu ile Yakalanan Aranan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan jandarma tarafından uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede M.S.Ç., isimli şahsın 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın yerini belirleyip peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Müslümana Mahallesi'nde yakaladı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler şüphelinin üzerinde 14.1 gram metamfetamin, bin 604 kullanımlık peçete olarak tabir edilen sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR