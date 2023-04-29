Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerine uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün gece C.A., İ.E. ve O.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 28 adet tabanca fişeği, 265 gram sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar üzerinden çıkan 7 bin 500 liraya el koyuldu. Şahıslar, işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmaktan Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN