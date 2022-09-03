Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi

Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde polis uygulama noktalarında bin 450 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde polis uygulama noktalarında bin 450 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Ankara ve Bursa kara yollarında bulunan polis uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ki vatandaşlara, "Uyuşturucu Madde Kullanımının Zararları ve Bağımlılıkla Mücadele" konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen Narko-Nokta Etkinliği ile toplamda bin 450 vatandaşa el broşürü dağıtılarak Uyuma Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title