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Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 115 şüpheliye gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 115 şüpheliye gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 115 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 115 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir haftada yaptığı 76 denetim ve operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 10'u tutuklandı, 79'u serbest bırakıldı, 2 kişi adliyeye sevk edildi, 14 şahıs hakkında ise serbest yargılanma kararı verildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 431 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 138 gram metamfetamin, 17 gram skunk, 59 gram esrar, 1 gram eroin, 13 ecstasy, 772 uyuşturucu hap, 5 bin 470 TL para, 4 tabanca, 3 hassas terazi ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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