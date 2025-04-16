Uyuşturucu İle Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı yakaladı. Şahsın gözaltına alınmasının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Z.S., isimli şahsın 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa