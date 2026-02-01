Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarını ihbar eden esnafa bıçak çeken şahıs meydan dayağı yedi


İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarını ihbar eden bir esnafın dükkanına bıçakla gelen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından dövülerek etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli, iddiaya göre uyuşturucu satıcılarını ihbar eden şahsın işletmesine gelerek bıçak çekti. Bıçaklı şüpheli, duruma müdahale eden çevre sakinlerinden meydan dayağı yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir esnaf, sokakta uyuşturucu sattığını öne sürdüğü şahısları polise şikayet etti. Ardından şüphelilerin ekibinden olduğu iddia edilen bir şahıs elinde bıçakla gelerek dükkanı basmak istedi. Ancak çevredeki vatandaşlar durumu fark edince bıçakla dükkana gelen şahsa müdahale etti. Çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen şahsın o anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahsın işletmeye bıçakla geldiği ardından ise çevredekilerin olaya müdahale ederek şahsı dövdüğü anlar yer aldı. Bir düzine mahalleliden dayak yiyen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılırken gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
