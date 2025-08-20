Uyuşturucu İddiasıyla Hastaneye Kaldırılan Avukat G.Ç. Hayatını Kaybetti

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden avukat G.Ç., hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında G.İ., "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan G.İ., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadın avukat G.Ç.,Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören G.Ç., bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. - İSTANBUL