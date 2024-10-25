Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Polis Memuru Tutuklandı

Çankırı'da aracındaki bin 800 adet uyuşturucu hap ile yakalanan polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde olarak görev yapan bir polis memuru Ö.E.'nin aracı, Çankırı-Kastamonu karayolunda yapılan denetimde durduruldu. Ekipler tarafından polis memurunun aracında yaptığı aramada bin 800 adet extacy hap ile ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan polis memuru Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI