Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Y.Ş.'nin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 296 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.