Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yolda şüphe üzerine 2 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Aramada şahısların üzerinden 116 adet captagon isimli uyuşturucu hap yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamalarında yabancı uyruklu oldukları belirlenen B.O. ve O.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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