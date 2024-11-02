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Uyuşturucu Hap ile Yakalanan Polis Memuruna Yönelik Soruşturmada İki Kişi Daha Tutuklandı

Uyuşturucu Hap ile Yakalanan Polis Memuruna Yönelik Soruşturmada İki Kişi Daha Tutuklandı
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Çankırı'da, aracında 1.940 adet uyuşturucu hap ile yakalanan polis memuruna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Çankırı'da aracındaki bin 940 adet uyuşturucu hap ile yakalanan ve tutuklanan polis memuruna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 şahıs daha tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde olarak görev yapan bir polis memuru Ö.E.'nin aracı, Çankırı-Kastamonu karayolunda yapılan denetimde durdurulmuş, araçta yapılan aramada bin 940 adet extacy hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ekipler tarafından gözaltına alınan polis memuru Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aracında uyuşturucu hap bulunan polis memuru Ö.E.'nin uyuşturucuyu temin ettiği şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.Y. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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