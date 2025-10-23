Uyuşturucu Etkisi Altındaki Kamyon Şoförü Zincirleme Kazaya Neden Oldu

ABD'nin California eyaletine bağlı Ontario şehrinde uyuşturucu madde etkisindeki kamyon şoförünün kontrolünü kaybederek önde seyreden araçlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ontario şehrindeki 10 Freeway otoyolunda salı günü meydana gelen kazada, uyuşturucu madde etkisindeki şoför, kontrolünü kaybettiği kamyonla önde seyreden araçlara çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazada 8 araç hasar gördü. 21 yaşındaki kamyon şoförü Jashanpreet Singh, kazanın ardından uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak ve araçla adam öldürme suçlarından tutuklandı.

Soruşturma sürüyor

Kaliforniya Karayolu Devriyesi (CHP) görevlisi Rodrigo Jimenez, "Sürücü, hastaneye götürüldü, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlendi" dedi.

CHP yetkilileri, soruşturma kapsamında kazaya neden olan kamyonu mekanik açıdan inceleyeceklerini ancak araç içi kamera görüntülerinin sürücünün önünü kimsenin kesmediğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - CALİFORNİA