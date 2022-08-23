Uyuşturucu bulundurmaktan aranıyordu, 70 kök kenevirle yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince saklandığı yerde 70 kök kenevir bitkisiyle yakalandı. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince saklandığı yerde 70 kök kenevir bitkisiyle yakalandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan aranma kaydı bulunan B.U.'nun, Arifiye ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde ormanlık alan içinde bulunan barakada saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, baraka çevresinde yapılan aramada ise 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Sakarya 3. Sayfa Haberler

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