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Uyuşturucu Bulundurmak ve Ticaretini Yapan Şahıslar Polisten Kaçtı

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Uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan cezaevinden izinli çıkan 2 kişi, ehliyetsiz kullandıkları otomobille polisten kaçtı. Yakalanan şahısların aracında bonzai maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucudan girdikleri cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucuyla polisten kaçtılar

AKSARAY - "Uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan girdikleri cezaevinden izinli çıkan 2 kişi ehliyetsiz kullandıkları otomobille polisten kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahısların aracında bonzai maddesi ele geçirildi.

Olay Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri uygulama noktasına giren 68 BH 210 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp uygulama noktasını geçen şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri de araca bindi ve polis-şüpheli kovalamacası başladı. Bir yandan aracı takip eden polis ekipleri öte yanda telsizle aracın plaka ve modelini tüm istasyonlara bildirdi. Anons üzerine aracın kaçış istikameti ve çevresi abluka altına alındı. Kılıçaslan Mahallesi istikametinden Kalanlar Mahallesi istikametine kaçan sürücü yarım saat süren kovalamaca sonucu ekiplerin önünü kesmesiyle yakalandı. Araçtan indirilip ters kelepçe takılarak gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kimlik ön sorgulamalarında sürücünün Mehmet K. (27), yanındaki arkadaşının ise Muhammet Fatih A. olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada şahısların uyuşturucu ticaretinden tutuklandıkları ve tutuldukları cezaevinden izinli olarak çıktıkları tespit edildi. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü Mehmet K.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenilirken gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna şahıslar, "Ehliyetimiz yok abi" cevabını verdiler. Ele geçirilen uyuşturucuları soran gazetecilere, "Hayır abi bizim değil" diyen sürücü ve arkadaşı sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, tehlikeli araç kullanmaktan 951 TL, "dur" ihtarına uymamaktan 427 TL olmak üzere toplam 9 bin 568 para cezası kesilirken trafikten men edilen araç otoparka çekildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Tragger Cezaevi Ceza Uyuşturucu Soruşturma Gözaltı Trafik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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