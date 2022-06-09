Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı İstanbul'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' ve 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen kişilere yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan 40 şüphelinin 34'ünün tutuklandığı bildirildi.

Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' ve 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen kişilere yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan 40 şüphelinin 34'ünün tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceki gün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde bazı adreslere baskın yapılmış, özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 40 şüpheli yakalanmıştı.

İfade işlemleri için 24 saat İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde tutulan zanlılar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheliden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

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