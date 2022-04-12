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Uyuşturucu baronuna kutlama şoku

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu baronuna kutlama şoku Şanlıurfa'da 7 yıldır aranan uyuşturucu baronu kutlamalara katılmak isterken yakalandı Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezasın bulunan uyuşturucu baronu 7 yıl sonra yakalandı Kutlamalar için Burdur'dan gelen uyuşturucu baronu 7 yıl sonra Şanlıurfa'da...

Uyuşturucu baronuna kutlama şoku

Şanlıurfa'da 7 yıldır aranan uyuşturucu baronu kutlamalara katılmak isterken yakalandı

Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezasın bulunan uyuşturucu baronu 7 yıl sonra yakalandı

Kutlamalar için Burdur'dan gelen uyuşturucu baronu 7 yıl sonra Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü kutlamalarına katılmak üzere Burdur'dan gelen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan uyuşturucu baronu, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi 7 yıldır peşinde oldukları uyuşturucu baronu İ.T.'nin Burdur'da yaşadığını belirledi. Şahsı takibe alan ekipler, Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü kutlamalarına katılmak üzere karayoluyla kente geleceğini öğrendi. Uyuşturucu baronunu yakalamak için düğmeye basan ekipler, Şanlıurfa'ya giriş yapıtığı sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan uyuşturucu baronunun daha önce işlediği suç nedeniyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu baronuna kutlama şoku

Uyuşturucu baronuna kutlama şoku

Uyuşturucu baronuna kutlama şoku

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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