- Uyuşturucu bağımlısı dehşeti yaşattı

Adana'da bir uyuşturucu bağımlısı iki katlı evin birinci katını ateşe verince son katta mahsur kalan çocuk ve kadınları polis ekipleri son anda kurtardı

ADANA - Adana'da bir uyuşturucu bağımlısı iki katlı evin birinci katını ateşe verince üst katta mahsur kalan çocuk ve kadınları polis ekipleri son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki iki katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Turgay Ç. (33), krize girince yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katta oturan ağabeyinin evine de sıçradı. Dumanları fark eden yengesi Fadime Ç. ise evdeki torunları İ.Ç. ile A.Ç.'yi kucağına aldı ancak evden çıkamadı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese gelen polis, Fadime Ç. ile torunlarını evden çıkarttı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede evi saran yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Turgay Ç. ise gözaltına alındı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fadime Ç., "Evde otururken Turgay Ç. yanıma geldi ve pencereleri sökmek için çekiç istedi. Vermeyince sinirlenip, bağırmaya başladı. Aşağı indikten bir süre sonra dumanların çıktığını gördüm. Torunlarımı alıp aşağı inecektim ancak yoğun dumandan dolayı çıkamadım. Sağ olsun bir polis gelip çocukları çıkarttı. Can güvenliğimiz yok" diye konuştu.

Öte yandan Turgay Ç.'nin, sokaktaki komşularının evlerinden hırsızlık yaptığı ve yangın çıkarttığı öne sürüldü. Sık sık uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen Turgay Ç.'nin, çevreye zarar vermesi nedeniyle birlikte yaşadığı annesi Fadime Ç.'nin (54), kızının yanına taşındığı öğrenildi.

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Turgay Ç.'nin, işlemleri sürüyor.