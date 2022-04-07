Uyusturucu bağımlısı şahıs 5 kişiyi bıçakladı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, eline aldığı bıçakla esnaflara saldırdı. Bir kişiyi boğazından bir kişiyi göğsünden 3 kişiyi de sırtından bıçaklayan gözü dönmüş adam polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Z.V.P. isimli kişi, iddiaya göre yoldan geçen vatandaşlardan para istedi. Esnaflardan da para isteyen genç adam son girdiği dükkandandan da reddedilince bıçağını çıkartarak dükkandaki bütün müşterilere çıkması gerektiğini söyledi. Dükkan sahibi ile sözlü münakaşa yaşayan gözü dönmüş adam bir anda dükkan sahibi A.G.'yi boğazından bıçakladı. Dükkanda çalışan bir başka kişi olan A.G.'yi de göğsünden bıçaklayan kişi dışarı çıkarak vatandaşlara saldırdı. Esnafların sopa ile müdahele etmek istediği şüpheli daha sonra Y.D., M.K. ve A.T.'yi de bıçaklayarak kaçmak istedi. Polisin kısa süre içerisinde müdahele ettiği şüpheli Z.V.P. ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bir polis ise kargaşa sırasında elinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.