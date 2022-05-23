Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

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Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı çatışmada A.S.Y., İ.T. ve E.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bacaklarından vurularak yaralanan İ.T. ve E.A. ile M.D., G.Ç. ve O.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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