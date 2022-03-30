Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu - Haberler

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Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu

Antalya'da farklı tarihlerde yayla evlerinden fındıktan hırdavat çantasına kadar pek çok eşyayı çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da farklı tarihlerde yayla evlerinden fındıktan hırdavat çantasına kadar pek çok eşyayı çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. 13 evi soyan hırsızın uyuşturucu madde almak için hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Dere Mahallesine bağlı Gedevet yaylasına bulunan yayla evlerinde hırsızlık ihbarları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 13 adreste hırsızlık olayının gerçekleştiğini tespit eden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayları gerçekleştiren şahsın Z.T., olduğu belirlendi. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri Çamlıca Mahallesinde ormanlık alanda şüphelinin çalıntı motosikletle kaçarken yakaladı.

12 farklı suçtan kaydı olan şüphelinin çaldıkları da pes dedirtti

7'si hırsızlık 12 farklı suçtan kaydı bulunan Z.T'nin çaldığı eşyalar ise dikkat çekti. Yayla evlerinde gördüğünü çalan hırsızın Televizyon, av tüfeği, el feneri, bakır kazan, içki, fındık, hırdavat çantası ve dürbün gibi eşyaları çaldığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin uyuşturucu madde almak için olayları gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hırsızlık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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