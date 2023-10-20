Uyuşturucu alışverişine tulumla giden uyuz hastası böyle yakalandı

Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti operasyonu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti yapan 5 şahıs yakalandı. Uyuz hastası olduğu için narkotik ticaretine tulumla giden bir şüpheli ise dikkat çekti. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kuşkulu şahısların tespit edilerek yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda ilçe içerisindeki birçok otoban kenarı, yan yollar ve yeşillik alanlar havadan taranarak kontrolü sağlandı., 22 Eylül 2023 tarihinde Fatih Mahallesinde bulunan bir yeşillik alana çok sayıda kişinin girip çıktığı tespit edilerek bölge çok yönlü olarak izlemeye alındı. Havadan dron ve karadan ekiplerce izleme ve takibi yapılan kuşkulu kişilerin ormanlık alanda uyuşturucu madde kullandıkları ve aralarında narkotik madde ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Uyuz hastası olan şüpheli tulum giyerek narkotik ticaretine gitti

Yapılan takibin ardından zanlılara yönelik suçüstü yapıldı. O.K. ve S.K. isimli torbacı ve sokak satıcılar ile içici şahıs yakalandı. S.K. isimli torbacı uyuz hastalığı nedeniyle ticaret yaptıkları yere tulum giyerek gitti. Çevrede yapılan kontrollerde içici olduğu belirlenen 3 şahıs daha yakalanarak muhafaza altına alındı. Yapılan aramalarda, parçalı halde 20 gram Bonzai, parçalı halde 2 gram Metamfetamin, 2 bin 775 TL nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. O.K. ve S.K. 23 Eylül 2023 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.