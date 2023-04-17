Uyuşturucu alışverişine jandarma baskını

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu alışverişi esnasında baskın yapan jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli ile uyuşturucu madde temin eden 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde satan şahısların bulunduğu işletmede yapılan aramada 4 adet paketler halinde satışa hazır vaziyette 11 gram kubar esrar, 11 adet karton bardak içerisinde filizlenmiş kenevir tohumu, 1 adet içime hazır sigara şeklinde yaklaşık 2 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 600 TL nakit para, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları B.Z. ve A.Y.Z. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN