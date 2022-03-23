Uygun faizli kredi kullandırma vaadiyle 56 bin 900 lira dolandırıldı

Samsun'da kendisini bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını ve uygun faizle kredi kullandıracağını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 56 bin 900 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. adlı şahsı telefonla arayarak bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını söyleyip dolandırıcı, uygun faizde kredi kullandıracağını belirtip kandırarak kart bilgilerini ve kişisel diğer bilgilerini aldı. Dolandırıcı, F.A.'nın banka hesabındaki 56 bin 900 lira parayı bir başka hesaba transfer ederek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan F.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa