Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bolu'da, D100 kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, polis uygulamasından kaçmak için geri manevra yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'da, D100 kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, polis uygulamasından kaçmak için geri manevra yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametine seyir halinde olan 14 BN 077 plakalı otomobil sürücüsü Önder K., Kalıcı Konutlar mahallesine dönüş yaptığı sırada uygulama yapan trafik ekiplerini görünce kaçmak için geri manevra yaptı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen Hanife Ö. idaresindeki 14 ABU 297 plakalı otomobil Önder K.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile Hanife Ö.'nün kullandığı otomobildeki yolcular İlknur Ç. ve Semiha Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, trafik uygulamasından kaçtığı sırada kazaya neden olan Önder K.'nın 0.64 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU