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Uygulamada arama yapılan araçta 2 milyon 420 bin makaron bulundu

Uygulamada arama yapılan araçta 2 milyon 420 bin makaron bulundu

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ekiplerin arama yaptığı araç içerisindeki aramalarında 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ekiplerin arama yaptığı araç içerisindeki aramalarında 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla İlçesi Eminlik uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Niğde 3. Sayfa Haberler

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