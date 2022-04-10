Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz - Haberler

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Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında sürücüler, uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve " Polis Haftası" kapsamında sürücüler, uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar.

Bir araç sürücüsü Ömer Şenses, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında İnegöl'de uygulama yapan polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi. Pasta alan sürücü, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik ekiplerine yöneldi. Sürücü, polis ekiplerince uygulama noktasın durduruldu. Sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı. Şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp teşekkür ettiler. Sürücü Ömer Şenses, polis ekiplerinin bu özel gününü kutladı. - BURSA

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Haftası, İnegöl, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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